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Хавьер Дзанетти
Статистика
Хавьер Дзанетти - статистика
Завершил карьеру
10 августа 1973 (53)
#4 | Защитник
178 см | 75 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Италии 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Италии 2010
Суперкубок УЕФА 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Италии 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
2 : 1
18.05.2014
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4 : 1
10.05.2014
Лацио
51' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1 : 0
04.05.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
0 : 0
26.04.2014
Наполи
69' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
0 : 2
19.04.2014
Интер
59' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 4
13.04.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
05.04.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
2 : 2
31.03.2014
Интер
80' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
0 : 0
27.03.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1 : 2
23.03.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 2
15.03.2014
Интер
70' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1 : 0
09.03.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
0 : 0
01.03.2014
Интер
87' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
1 : 1
23.02.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
1 : 2
15.02.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
09.02.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3 : 1
02.02.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
0 : 0
26.01.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1 : 0
19.01.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1 : 1
13.01.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
1 : 0
06.01.2014
Интер
83' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1 : 0
22.12.2013
Милан
1' - 68'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
4 : 2
15.12.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
3 : 3
08.12.2013
Парма
1' - 69'
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
1 : 1
01.12.2013
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
1 : 1
24.11.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
2 : 0
09.11.2013
Ливорно
82' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0 : 3
03.11.2013
Интер
Был в запасе
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