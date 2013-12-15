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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 15 декабря 2013
Наполи
15.12.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 16 тур
4 : 2
Завершен
Интер
9'
Г. Игуаин
36'
Д. Мертенс
40'
Б. Джемаили
78'
Х. Кальехон
32'
Э. Камбьяссо
45+1'
Ю. Нагатомо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Интер
Пенальти не реализован!
Г. Пандев
90'
+2
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Ревейер
89'
Замена
П. Армеро
️️️️
Д. Мертенс
83'
80'
Замена
М. Икарди
️️️️
Р. Альварес
ГОЛ! 4:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
78'
Замена
В. Бехрами
️️️️
Г. Игуаин
75'
70'
Вторая желтая
Р. Альварес
Травма
Р. Кабрал
66'
59'
Замена
М. Ковачич
️️️️
С. Таидер
47'
Желтая карточка
Р. Альварес
45'
+1
ГОЛ! 3:2!
Ю. Нагатомо
Пас отдал
Ф. Гуарин
ГОЛ! 3:1!
Б. Джемаили
40'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Б. Джемаили
36'
Желтая карточка
Г. Инлер
32'
32'
ГОЛ! 1:1!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Ф. Гуарин
Желтая карточка
Л. Инсинье
26'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
15
Антони Ревейер
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
(К)
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ОП
88
Гекхан Инлер
ОП
7
Хосе Кальехон
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ОП
11
Рикардо Альварес
ОП
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ЦП
8
Сафир Таидер
АП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
13
Давиде Барити
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Уоллес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Кабрал
15
Ревейер
6
Фернандес
39
Альбиоль
11
Маджо
21
Джемаили
88
Инлер
7
Кальехон
10
Инсинье
9
Игуаин
10
Мертенс
4-2-2-1-1
1
Ханданович
6
Роланду
14
Кампаньяро
13
Раноккия
5
Нагатомо
13
Гуарин
11
Альварес
2
Жонатан
91
Камбьяссо
8
Таидер
8
Паласио
10
Мертенс
7
Армеро
7
Армеро
10
Мертенс
9
Игуаин
85
Бехрами
85
Бехрами
9
Игуаин
15
Ревейер
21
Пандев
21
Пандев
15
Ревейер
8
Таидер
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Таидер
11
Альварес
9
Икарди
9
Икарди
11
Альварес
Остались в запасе
Наполи
Интер
13
Давиде Барити
ЦП
25
Бруно Увини
ЦЗ
25
Пепе Рейна
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
2
Уоллес
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
13
Давиде Барити
ЦП
25
Бруно Увини
ЦЗ
25
Пепе Рейна
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Наполи - Интер
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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