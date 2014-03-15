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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Интер
Верона - Интер: обзор матча 15 марта 2014
Верона
15.03.2014, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Интер
13'
Р. Паласио
63'
Жонатан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Интер
90'
+2
Замена
З. Кузманович
️️️️
Эрнанес
Замена
Д. Качья
️️️️
Маркиньо
86'
Замена
Э. Чирильяно
️️️️
М. Донати
86'
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
Ф. Каччиаторе
76'
74'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Ф. Гуарин
70'
Замена
Х. Дзанетти
️️️️
Д. Д'Амброзио
63'
ГОЛ! 0:2!
Жонатан
Желтая карточка
М. Альбертацци
54'
51'
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
М. Донати
28'
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Жонатан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
49
Ромуло
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Верона
12
Николас
ВР
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
33
Марко Донадель
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
4-4-1-1
77
Рафаэль
6
Альбертацци
18
Морас
29
Каччиаторе
22
Майетта
7
Сала
5
Донати
49
Ромуло
77
Маркиньо
11
Итурбе
18
Тони
4-4-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
14
Кампаньяро
6
Роланду
13
Раноккия
2
Жонатан
13
Гуарин
10
Эрнанес
91
Камбьяссо
9
Икарди
8
Паласио
29
Каччиаторе
29
Мартиньо
29
Мартиньо
29
Каччиаторе
5
Донати
14
Чирильяно
14
Чирильяно
5
Донати
77
Маркиньо
21
Качья
21
Качья
77
Маркиньо
13
Гуарин
8
Ковачич
8
Ковачич
13
Гуарин
10
Эрнанес
8
Кузманович
8
Кузманович
10
Эрнанес
33
Д'Амброзио
4
Дзанетти
4
Дзанетти
33
Д'Амброзио
Остались в запасе
Верона
Интер
12
Николас
ВР
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Хуанито
ЛВ
7
Бошко Янкович
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
12
Николас
ВР
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Хуанито
ЛВ
7
Бошко Янкович
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Верона - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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