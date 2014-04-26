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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 26 апреля 2014
Интер
26.04.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Наполи
87'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Г. Игуаин
85'
Травма
Г. Игуаин
84'
Желтая карточка
Ф. Гулам
Замена
З. Кузманович
️️️️
М. Икарди
81'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Эрнанес
74'
70'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Х. Дзанетти
️️️️
Д. Д'Амброзио
69'
Травма
М. Икарди
64'
Желтая карточка
Эрнанес
61'
37'
Желтая карточка
Энрике
25'
Желтая карточка
М. Бритос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
10
Эрнанес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Данило Д'Амброзио
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
(К)
ОП
21
Жоржиньо
ОП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
18
Алессандро Капелло
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Наполи
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
3
Андреолли
13
Раноккия
14
Кампаньяро
91
Камбьяссо
10
Эрнанес
8
Ковачич
33
Д'Амброзио
9
Икарди
8
Паласио
4-2-1-1-2
25
Рейна
3
Энрике
39
Альбиоль
3
Бритос
13
Гулам
88
Инлер
21
Жоржиньо
7
Кальехон
10
Инсинье
10
Мертенс
9
Игуаин
9
Икарди
8
Кузманович
8
Кузманович
9
Икарди
10
Эрнанес
13
Гуарин
13
Гуарин
10
Эрнанес
33
Д'Амброзио
4
Дзанетти
4
Дзанетти
33
Д'Амброзио
10
Мертенс
17
Гамшик
17
Гамшик
10
Мертенс
9
Игуаин
21
Пандев
21
Пандев
9
Игуаин
Остались в запасе
Интер
Наполи
18
Алессандро Капелло
ЦФ
12
Лука Кастеллацци
ВР
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
18
Алессандро Капелло
ЦФ
12
Лука Кастеллацци
ВР
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Интер - Наполи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая)
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