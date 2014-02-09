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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сассуоло
Интер - Сассуоло: обзор матча 09 февраля 2014
Интер
09.02.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Сассуоло
48'
В. Самуэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сассуоло
Замена
С. Таидер
️️️️
З. Кузманович
84'
80'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
С. Флоккари
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
В. Самуэль
80'
74'
Замена
С. Миссироли
️️️️
П. Бьянко
Желтая карточка
Р. Ботта
68'
Замена
Р. Ботта
️️️️
Д. Милито
66'
55'
Желтая карточка
А. Рози
ГОЛ! 1:0!
В. Самуэль
Пас отдал
Эрнанес
48'
25'
Замена
Р. Чибса
️️️️
Д. Бьондини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
6
Самуэль
15
Жуан
6
Роланду
8
Кузманович
13
Гуарин
10
Эрнанес
2
Жонатан
22
Милито
8
Паласио
3-2-2-1-1
25
Пеголо
28
Каннаваро
20
Бьянко
20
Рози
4
Марроне
3
Лонги
4
Бриги
8
Бьондини
10
Берарди
10
Флоккари
6
Самуэль
14
Кампаньяро
14
Кампаньяро
6
Самуэль
8
Кузманович
8
Таидер
8
Таидер
8
Кузманович
22
Милито
11
Ботта
11
Ботта
22
Милито
20
Бьянко
6
Миссироли
6
Миссироли
20
Бьянко
8
Бьондини
13
Чибса
13
Чибса
8
Бьондини
10
Флоккари
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Флоккари
Остались в запасе
Интер
Сассуоло
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Интер - Сассуоло
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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