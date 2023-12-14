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Хавьер Дзанетти
Новости
Хавьер Дзанетти - новости
Завершил карьеру
10 августа 1973 (53)
#4 | Защитник
178 см | 75 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Новости
Публикации
Моуринью составил сборную лучших игроков, которых он тренировал
2023.12.14 23:12
1
Дзанетти ответил, превзошел ли Месси Марадону
2022.12.20 16:00
1
Дзанетти назвал лучшего футболиста в истории
2022.09.25 00:33
1
Дзанетти провел переговоры с Дибалой о переходе в «Интер» до и после матча Аргентина – Италия
2022.06.03 09:35
Ханданович – второй после Дзанетти легионер, сыгравший 500 матчей в Серии A
2021.02.14 23:34
Тренер «Зенита» по физподготовке: «Жирков – великий футболист. Он как Мальдини и Дзанетти»
2020.12.07 18:34
16
Месси вошел в топ-3 по числу матчей за сборную в Южной Америке
2020.11.18 14:41
«Интер» не собирается продавать Лаутаро
2020.09.10 10:47
Дзанетти: «Узнав о смерти отца, Адриано кричал так, как никто не может представить. Я и сегодня дрожу от этого»
2020.06.14 11:47
1
Рекоба: «Роналдо был феноменальным, обладал невероятной скоростью, техникой и чувством гола»
2020.04.22 09:50
«Интер» пока не определился с будущим Икарди
2020.04.11 12:50
Дзанетти: «Лаутаро выглядит счастливым, надеюсь, в «Интере» он останется надолго»
2020.04.03 09:41
1
Моуринью составил сборную из своих бывших футболистов. В ней нет игроков «Манчестер Юнайтед»
2020.03.30 08:18
5
Видео
«Интер» начал кампанию против расизма. В ней приняли участие Это’О, Фигу и Дзанетти
2019.01.19 19:36
Дзанетти подтвердил приход Маротты на пост генерального директора «Интера»
2018.11.26 13:14
1
Дзанетти: «Роналду? «Интер» доволен своей работой на трансферном рынке»
2018.07.11 10:41
1
Фото
Маскерано повторил рекорд Дзанетти по количеству игр за Аргентину
2018.05.30 08:34
3
Дзанетти: «С первого дня понял, что «Интер» – это мое»
2018.03.31 09:57
Дзанетти: «Мой наследник в итальянском футболе – Флоренци»
2017.11.04 15:43
Тотти, Пуйоль, Дзанетти, Тони и легенды «Милана» сыграют в матче за спасение леса в Грузии
2017.09.26 21:47
1
Дзанетти: «Приоритет «Интера» – подписание молодых итальянских игроков»
2017.02.25 09:40
«Интер» может лишить Икарди капитанской повязки
2016.10.16 18:45
4
Дзанетти верит в успех «Интера» при инвесторах из Китая
2016.09.08 07:06
Банега перейдет из «Севильи» в «Интер»
2016.05.20 14:43
2
Дзанетти: «Интер» хочет завершить сезон в четверке»
2016.05.03 06:43
Дзанетти подписал с «Интером» пожизненный контракт
2016.04.24 19:06
4
Дзанетти: «Надеемся, что Икарди останется в «Интере»
2016.04.11 12:21
Дзанетти: «Манчини остается в «Интере»
2016.03.24 00:12
Дзанетти: «Игроки «Интера» должны отдать все, что у них есть»
2016.02.29 08:14
1
Дзанетти: «Месси не должен выигрывать ЧМ, чтобы что-то доказать»
2016.02.08 22:07
1
1
2
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