Рекоба: «Роналдо был феноменальным, обладал невероятной скоростью, техникой и чувством гола»

Экс-форвард «Интера» Альваро Рекоба назвал сильнейшего партнера в карьере.

– Кто был сильнейшим игроком, с которым вы играли в одной команде?

– Назову Роналдо и думаю, что тут со многой согласятся все «интеристы». Он был феноменальным, обладал невероятной скоростью, техникой и чувством гола. Если бы не травмы, он принес бы «Интеру» еще очень много титулов. Жаль, что когда Роналдо вернулся в Италию, то перешел в стан наших злейших врагов из «Милана». Но каждый делает свой выбор, и осуждать его не стану.

– А кто был главным профессионалом – человеком, который приходил на тренировку задолго до ее начала и оставался после нее?

– Тут ответ очевиден. Это Хавьер Дзанетти. С его отношением к делу он мог по-прежнему играть за «Интер» и причем быть игроком стартового состава. Многие говорят, что ему повезло – травмы обходили стороной. Но он делал такой объем работы, так закачивал мышцы, что страховал себя от различных повреждений.