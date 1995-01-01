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    Рекоба: «Роналдо был феноменальным, обладал невероятной скоростью, техникой и чувством гола»

    Экс-форвард «Интера» Альваро Рекоба назвал сильнейшего партнера в карьере.

    – Кто был сильнейшим игроком, с которым вы играли в одной команде?

    – Назову Роналдо и думаю, что тут со многой согласятся все «интеристы». Он был феноменальным, обладал невероятной скоростью, техникой и чувством гола. Если бы не травмы, он принес бы «Интеру» еще очень много титулов. Жаль, что когда Роналдо вернулся в Италию, то перешел в стан наших злейших врагов из «Милана». Но каждый делает свой выбор, и осуждать его не стану.

    – А кто был главным профессионалом – человеком, который приходил на тренировку задолго до ее начала и оставался после нее?

    – Тут ответ очевиден. Это Хавьер Дзанетти. С его отношением к делу он мог по-прежнему играть за «Интер» и причем быть игроком стартового состава. Многие говорят, что ему повезло – травмы обходили стороной. Но он делал такой объем работы, так закачивал мышцы, что страховал себя от различных повреждений.

    • Рекоба выступал за «Интер» с 1997 по 2008-й.
    • В составе клуба из «Милана» он провел 261 матч, забил 71 гол и сделал 24 голевые передачи.

    Источник: «Известия»

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