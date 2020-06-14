Дзанетти: «Узнав о смерти отца, Адриано кричал так, как никто не может представить. Я и сегодня дрожу от этого»

Бывший защитник «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал об эмоциональном расстройстве экс-форварда сборной Бразилии Адриано, когда ему сообщили о смерти отца. Бразилец кричал.

«Когда Адриано по телефону сообщили о смерти отца, я был с ним в комнате. Он повесил трубку и начал кричать так, как никто не может себе представить. Я и сегодня дрожу от этого», – цитирует аргентинца Football Factly.