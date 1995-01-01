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    Дзанетти: «Узнав о смерти отца, Адриано кричал так, как никто не может представить. Я и сегодня дрожу от этого»

    Бывший защитник «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал об эмоциональном расстройстве экс-форварда сборной Бразилии Адриано, когда ему сообщили о смерти отца. Бразилец кричал.

    «Когда Адриано по телефону сообщили о смерти отца, я был с ним в комнате. Он повесил трубку и начал кричать так, как никто не может себе представить. Я и сегодня дрожу от этого», – цитирует аргентинца Football Factly.

    • Адриано завершил карьеру четыре года назад.
    • В «Интере» форвард играл в 2001-2002 годах и 2004-2009 годах.
    • Адриано с миланцами четыре раза брал Серию А.

    Источник: твиттер Football Factly

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