Дзанетти: «С первого дня понял, что «Интер» – это мое»

Бывший защитник итальянского «Интера» Хавьер Дзанетти, проведший в команде более десяти лет, вспомнил о первых днях в коллективе. Аргентинец сразу проникся чувствами к миланцам.

«С самого первого дня понял, что «Интер» – это мое. Я влюбился в клуб. Мне пришлась по душе человеческая составляющая. Теперь с миланцами у меня связана масса дорогих воспоминаний. Например, победы в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов», – сказал аргентинец.

Дзанетти выступал за «Интер» с 1995 по 2014 годы.