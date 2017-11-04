Дзанетти: «Мой наследник в итальянском футболе – Флоренци»

Экс-капитан «Интера» Хавьер Дзанетти поделился мнением о полузащитнике «Ромы» Алессандро Флоренци.

«Мой наследник? Если я должен назвать одно имя, то это Флоренци. Каждый игрок имеет личный набор качеств, но в Алессандро мне нравится профессионализм, его видение игры и страсть, которую он показывает во время матчей.

Мне посчастливилось знать его лично. Восхищаюсь его умом и преданностью делу. Флоренци способен стать очень важной фигурой не только для «Ромы», но и для всего итальянского футбола», – сказал 44-летний аргентинец.

Дзанетти выступал за миланский клуб с июля 1995 года по июль 2014. После завершения карьеры занял пост вице-президента клуба.

26-летний Флоренци в текущем сезоне принял участие в 11-ти играх всех турниров. На его счету один мяч и одна голевая передача.