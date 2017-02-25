Дзанетти: «Приоритет «Интера» – подписание молодых итальянских игроков»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал о трансферное политике клуба. По словам функционера, приоритет миланского клуба – подписание молодых итальянских игроков.

«Для меня национальность игроков не имеет значения. Если 11 легионеров будут думать о том, как помочь «Интеру» – прекрасно. Но хочу отметить, что наш приоритет – подписание молодых итальянских игроков. Мне действительно нравятся Берарди, Бернардески и Белотти, но когда инвестируешь в молодых, нужно проявлять терпение», – сказал Дзанетти.

«Интер» на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А.