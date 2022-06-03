Дзанетти провел переговоры с Дибалой о переходе в «Интер» до и после матча Аргентина – Италия

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к переходу в «Интер».

По информации журналиста Фабрицио Романо, вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти провел переговоры с Дибалой до и после матча Аргентина – Италия (3:0) в Лондоне.

«Интер» работает над переходом Дибалы уже несколько недель.

Дибала попрощался с «Ювентусом».

Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».

В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?