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Дзанетти провел переговоры с Дибалой о переходе в «Интер» до и после матча Аргентина – Италия

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к переходу в «Интер».

По информации журналиста Фабрицио Романо, вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти провел переговоры с Дибалой до и после матча Аргентина – Италия (3:0) в Лондоне.

«Интер» работает над переходом Дибалы уже несколько недель.

  • Дибала попрощался с «Ювентусом».
  • Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».
  • В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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