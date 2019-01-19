«Интер» начал кампанию против расизма. В ней приняли участие Это’О, Фигу и Дзанетти

«Интер» начал кампанию против расизма, ее девиз: BUU (Brothers Universally United – братья едины во всему миру). Клуб в своих соцсетях опубликовал ролик, в котором снялись бывшие игроки «Интера» Самуэль Это’О, Луиш Фигу и Хавьер Дзанетти.
Scrivi anche tu BUU per non sentirlo mai più. Perché diventi un messaggio di unità, non più di razzismo.#BrothersUniversallyUnited #NoToDiscrimination #FCIM pic.twitter.com/SCXwCFFiXt— Inter (@Inter) 18 января 2019 г.
«Интер» призвал публиковать посты и оставлять комментарии с тегом BUU.
«Пиши, но не произноси этого», – обратился к зрителям Дзанетти.
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