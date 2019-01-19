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    «Интер» начал кампанию против расизма. В ней приняли участие Это’О, Фигу и Дзанетти

    «Интер» начал кампанию против расизма, ее девиз: BUU (Brothers Universally United – братья едины во всему миру). Клуб в своих соцсетях опубликовал ролик, в котором снялись бывшие игроки «Интера» Самуэль Это’О, Луиш Фигу и Хавьер Дзанетти.

    «Интер» призвал публиковать посты и оставлять комментарии с тегом BUU.

    «Пиши, но не произноси этого», – обратился к зрителям Дзанетти.

    • Сегодня «Интер» сыграет в матче 20-го тура Серии А против «Сассуоло».
    • Это будет вторая игра, которую «Интер» проведет без зрителей
    • В конце декабря Федерация футбола Италии наказала миланцев за проявления расизма в матче с «Наполи».

    Из-за расизма чуть не остановили Серию А. Только факты

    Источник: Официальный твиттер «Интера»

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    19.01.2019 19:36
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