«Интер» начал кампанию против расизма. В ней приняли участие Это’О, Фигу и Дзанетти

«Интер» начал кампанию против расизма, ее девиз: BUU (Brothers Universally United – братья едины во всему миру). Клуб в своих соцсетях опубликовал ролик, в котором снялись бывшие игроки «Интера» Самуэль Это’О, Луиш Фигу и Хавьер Дзанетти.

«Интер» призвал публиковать посты и оставлять комментарии с тегом BUU.

«Пиши, но не произноси этого», – обратился к зрителям Дзанетти.

Сегодня «Интер» сыграет в матче 20-го тура Серии А против «Сассуоло».

Это будет вторая игра, которую «Интер» проведет без зрителей

В конце декабря Федерация футбола Италии наказала миланцев за проявления расизма в матче с «Наполи».

Из-за расизма чуть не остановили Серию А. Только факты