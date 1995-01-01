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    «Интер» проведет две игры без зрителей из-за проявления расизма фанатами на матче с «Наполи»

    Итальянская федерация футбола вынесла решение по итогам матча 18-го тура Серии А «Интер»«Наполи» (1:0).

    Ближайшие две домашние игры миланцы проведут без зрителей из-за проявления расизма своих болельщиков по отношению к защитнику неаполитанцев Калиду Кулибали. В течение игры в адрес сенегальца с трибун раздавалось уханье, из-за чего «Наполи» трижды обращался к арбитру с просьбой остановить игру.

    Кром того, еще на один дополнительный матч будет закрыт фанатский сектор «Интера»

    Накануне матча «Интер» – «Наполи» также случилось столкновение болельщиков, в результате которого четверо фанатов неаполитанцев получили ножевые ранения, а один поклонник миланского клуба умер в больнице после того, как его сбил фургон.

    Из-за расизма чуть не остановили Серию А. Только факты

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +41424

      Рубик Докоян 3 минуты назад

      Всё ожидаемо и дальше надо жёстче непосредственно в отношении "ухарей"...

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