«Интер» проведет две игры без зрителей из-за проявления расизма фанатами на матче с «Наполи»

Итальянская федерация футбола вынесла решение по итогам матча 18-го тура Серии А «Интер» – «Наполи» (1:0).

Ближайшие две домашние игры миланцы проведут без зрителей из-за проявления расизма своих болельщиков по отношению к защитнику неаполитанцев Калиду Кулибали. В течение игры в адрес сенегальца с трибун раздавалось уханье, из-за чего «Наполи» трижды обращался к арбитру с просьбой остановить игру.

Кром того, еще на один дополнительный матч будет закрыт фанатский сектор «Интера»

Накануне матча «Интер» – «Наполи» также случилось столкновение болельщиков, в результате которого четверо фанатов неаполитанцев получили ножевые ранения, а один поклонник миланского клуба умер в больнице после того, как его сбил фургон.

Из-за расизма чуть не остановили Серию А. Только факты