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    Кулибали в матче с «Интером» подвергся расистским оскорблениям. «Наполи» просил остановить матч

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали в матче 18-го тура Серии А против «Интера» (0:1) подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев.

    Фанаты изображали обезьяньи уханья. Неаполитанский клуб три раза просил остановить игру. Диктор на стадионе несколько раз обращался к болельщикам с просьбой успокоиться.

    После игры главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти отметил, что Кулибали был раздражен.

    На 80-й минуте защитник получил красную карточку за аплодисменты в адрес арбитра.

    Источник: The Guardian

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