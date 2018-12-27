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    Фанаты «Наполи» на фургоне сбили болельщика «Интера». Он умер в больнице

    Фургон с болельщиками «Наполи» сбил одного из поклонников «Интера» накануне матча команд в 18-м туре Серии А.

    Фанаты миланцев остановили автомобиль, в котором болельщики неаполитанцев ехали на игру. Из-за этого произошла потасовка, в результате которой четверо фанатов «Наполи» получили ножевые ранения.

    Когда фургон покидал место происшествия, он сбил 35-летнего болельщика «Интера». Мужчину доставили в больницу и прооперировали, но, несмотря на это, он скончался.

    «Интер» победил «Наполи» с счетом 1:0.

    Источник: Corriere dello Sport

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