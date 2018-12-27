Фанаты «Наполи» на фургоне сбили болельщика «Интера». Он умер в больнице

Фургон с болельщиками «Наполи» сбил одного из поклонников «Интера» накануне матча команд в 18-м туре Серии А.

Фанаты миланцев остановили автомобиль, в котором болельщики неаполитанцев ехали на игру. Из-за этого произошла потасовка, в результате которой четверо фанатов «Наполи» получили ножевые ранения.

Когда фургон покидал место происшествия, он сбил 35-летнего болельщика «Интера». Мужчину доставили в больницу и прооперировали, но, несмотря на это, он скончался.

«Интер» победил «Наполи» с счетом 1:0.