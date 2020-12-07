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    Тренер «Зенита» по физподготовке: «Жирков – великий футболист. Он как Мальдини и Дзанетти»

    Итальянский тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати сравнил Юрия Жиркова с экс-футболистом «Милана» Паоло Мальдини и бывшим защитником «Интера» Хавьером Дзанетти.

    — Все вокруг удивляются тому, что в каждом матче на поле выходит Юрий Жирков. В чем его феномен?

    — В его высочайшем качестве. Жирков — невероятно талантливый игрок, к тому же у него очень профессиональное отношение к жизни — ко сну, еде, тренировкам. То, о чем я говорил, — мелочи и нюансы, которые при правильном подходе способны создать великого спортсмена.

    — Врачи сборной России говорят, всe дело в генетике и уникальных показателях по восстановлению.

    — По поводу генетики — несомненно, наследие, доставшееся от папы и мамы, имеет огромное значение. Это дает тебе отличный старт. Но затем всe зависит уже от того, как ты распоряжаешься этим наследием.

    — Кто из игроков на вашей памяти обладал такими же ресурсами в столь солидном возрасте?

    — Мне сразу вспоминается Паоло Мальдини. Я никогда не был вместе с ним в одном клубе, потому что мне не довелось работать в «Милане», но я застал его в сборной Италии на Евро-2000, и тогда он сильно удивил меня. Самоотдачей, выносливостью, всем.

    Еще на ум приходит Хавьер Дзанетти, многолетний капитан «Интера». Это великие футболисты, настоящие профессионалы. Как и Жирков.

    — Он обращается к вам за какими-то специальными советами?

    — Жирков — это игрок, который прекрасно знает свой организм, знает, что именно и в какой момент ему нужно, когда дать большую или меньшую нагрузку. Футболист, играющий на высоком уровне столько лет, чувствует свое тело лучше, чем любой другой человек из его окружения.

    • 37-летний Жирков провел 12 матчей в РПЛ, сделал 2 голевые передачи.
    • Его признали лучшим футболистом «Зенита» в ноябре.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии9
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      Рейтинг: +187

      egor tikhonov 36 секунд назад

      в зените походу много курят? ничего против Юрика не имею,но как его можно сравнивать с этими двумя монстрами? они легенды своих клубов и никуда не бегали,да и по классу извините не ровня он им(((( где больше бабла,туда и шёл. уверен,что паоло и хавьер получали очень бабосные предложения,но были со своим клубом!

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      Рейтинг: +336

      Simbirsk 7 минут назад

      Юра конечно же машина! Неприметная, мобильная машина не смотря на свои годы. И спасибо ему огромное за время отданное клубу ЦСКА! Жаль что таких игроков, с такой самоотдачей, в нашем футболе становиться все меньше

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      Рейтинг: +5179

      nik55 26 минут назад

      чемпионаты разные-----какое может быть сравнение

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      Рейтинг: +336

      Simbirsk > nik55 4 минуты назад

      Причем тут чемпионаты? Речь идет о профессионализме спортсмена. Это значит человек мало говорит, каждый день работает, а не ходит по увеселительным заведениям, каждый раз когда представляется возможность

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      Рейтинг: +246

      G.P. 44 минуты назад

      Каждый раз меня мучает мысль "Как же Юрий не стал звездой европейского масштаба?". Он всегда был топ, причём не на позиции защитника, а ближе к нападению. Вспомнить хотя бы гол Гамбургу в ЛЧ.

      Пожалуй, переход в Челси был ошибкой и сильно его притормозил. Ему подошла бы Италия, тот же Милан, например.

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      Рейтинг: -122

      net zenit1967 56 минут назад

      по жиркову вопросов никаких!один из лучших игроков россии!

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      Рейтинг: +9416

      paracetamol 57 минут назад

      Юра - супер, это все знают!

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      Рейтинг: -122

      net zenit1967 > paracetamol 34 минуты назад

      это не обсуждается !тогда думал у нас будет!но не срослось!а все равно как игрок и как человек отличный!

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      Рейтинг: +1447

      Nevsky_RU 58 минут назад

      Ну т.е. это еще один тренер который в клубе просто з.п. получает, всё остальное на самотёк, игрокам то виднее))

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