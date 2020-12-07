Тренер «Зенита» по физподготовке: «Жирков – великий футболист. Он как Мальдини и Дзанетти»

Итальянский тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати сравнил Юрия Жиркова с экс-футболистом «Милана» Паоло Мальдини и бывшим защитником «Интера» Хавьером Дзанетти.

— Все вокруг удивляются тому, что в каждом матче на поле выходит Юрий Жирков. В чем его феномен?

— В его высочайшем качестве. Жирков — невероятно талантливый игрок, к тому же у него очень профессиональное отношение к жизни — ко сну, еде, тренировкам. То, о чем я говорил, — мелочи и нюансы, которые при правильном подходе способны создать великого спортсмена.

— Врачи сборной России говорят, всe дело в генетике и уникальных показателях по восстановлению.

— По поводу генетики — несомненно, наследие, доставшееся от папы и мамы, имеет огромное значение. Это дает тебе отличный старт. Но затем всe зависит уже от того, как ты распоряжаешься этим наследием.

— Кто из игроков на вашей памяти обладал такими же ресурсами в столь солидном возрасте?

— Мне сразу вспоминается Паоло Мальдини. Я никогда не был вместе с ним в одном клубе, потому что мне не довелось работать в «Милане», но я застал его в сборной Италии на Евро-2000, и тогда он сильно удивил меня. Самоотдачей, выносливостью, всем.

Еще на ум приходит Хавьер Дзанетти, многолетний капитан «Интера». Это великие футболисты, настоящие профессионалы. Как и Жирков.

— Он обращается к вам за какими-то специальными советами?

— Жирков — это игрок, который прекрасно знает свой организм, знает, что именно и в какой момент ему нужно, когда дать большую или меньшую нагрузку. Футболист, играющий на высоком уровне столько лет, чувствует свое тело лучше, чем любой другой человек из его окружения.