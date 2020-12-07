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  • Тренер «Зенита» по физподготовке: «Жирков – великий футболист. Он как Мальдини и Дзанетти»

Тренер «Зенита» по физподготовке: «Жирков – великий футболист. Он как Мальдини и Дзанетти»

7 декабря 2020, 18:34
16

Итальянский тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати сравнил Юрия Жиркова с экс-футболистом «Милана» Паоло Мальдини и бывшим защитником «Интера» Хавьером Дзанетти.

— Все вокруг удивляются тому, что в каждом матче на поле выходит Юрий Жирков. В чем его феномен?

— В его высочайшем качестве. Жирков — невероятно талантливый игрок, к тому же у него очень профессиональное отношение к жизни — ко сну, еде, тренировкам. То, о чем я говорил, — мелочи и нюансы, которые при правильном подходе способны создать великого спортсмена.

— Врачи сборной России говорят, всe дело в генетике и уникальных показателях по восстановлению.

— По поводу генетики — несомненно, наследие, доставшееся от папы и мамы, имеет огромное значение. Это дает тебе отличный старт. Но затем всe зависит уже от того, как ты распоряжаешься этим наследием.

— Кто из игроков на вашей памяти обладал такими же ресурсами в столь солидном возрасте?

— Мне сразу вспоминается Паоло Мальдини. Я никогда не был вместе с ним в одном клубе, потому что мне не довелось работать в «Милане», но я застал его в сборной Италии на Евро-2000, и тогда он сильно удивил меня. Самоотдачей, выносливостью, всем.

Еще на ум приходит Хавьер Дзанетти, многолетний капитан «Интера». Это великие футболисты, настоящие профессионалы. Как и Жирков.

— Он обращается к вам за какими-то специальными советами?

— Жирков — это игрок, который прекрасно знает свой организм, знает, что именно и в какой момент ему нужно, когда дать большую или меньшую нагрузку. Футболист, играющий на высоком уровне столько лет, чувствует свое тело лучше, чем любой другой человек из его окружения.

  • 37-летний Жирков провел 12 матчей в РПЛ, сделал 2 голевые передачи.
  • Его признали лучшим футболистом «Зенита» в ноябре.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Жирков Юрий Мальдини Паоло Дзанетти Хавьер
Комментарии (16)
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Nevsky_RU
1607356109
Ну т.е. это еще один тренер который в клубе просто з.п. получает, всё остальное на самотёк, игрокам то виднее))
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paracetamol
1607356180
Юра - супер, это все знают!
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G.P.
1607356975
Каждый раз меня мучает мысль "Как же Юрий не стал звездой европейского масштаба?". Он всегда был топ, причём не на позиции защитника, а ближе к нападению. Вспомнить хотя бы гол Гамбургу в ЛЧ. Пожалуй, переход в Челси был ошибкой и сильно его притормозил. Ему подошла бы Италия, тот же Милан, например.
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nik55
1607358013
чемпионаты разные-----какое может быть сравнение
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Simbirsk
1607359175
Юра конечно же машина! Неприметная, мобильная машина не смотря на свои годы. И спасибо ему огромное за время отданное клубу ЦСКА! Жаль что таких игроков, с такой самоотдачей, в нашем футболе становиться все меньше
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egor tikhonov
1607359588
в зените походу много курят? ничего против Юрика не имею,но как его можно сравнивать с этими двумя монстрами? они легенды своих клубов и никуда не бегали,да и по классу извините не ровня он им(((( где больше бабла,туда и шёл. уверен,что паоло и хавьер получали очень бабосные предложения,но были со своим клубом!
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Борис23
1607362995
Таких игроков в РПЛ единицы остались.
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serglider
1607363928
Не понимаю щенячьего визга по поводу Жиркова! Тем более не корректно сравнивать его с игроками, которые практически всю свою карьеру играли в топ-чемпионатах Европы. Сегодня Жирков не способен играть на высоком уровне даже две игры подряд, через 2-3 дня, не говоря уже о 5-6-7 матчей подряд. При этом чемпионат России даже близко нельзя сравнивать с итальянским... А вообщем Жирков игрок который должен был завершить карьеру еще года три назад.
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Hektor 84
1607368402
Не корректное сравнение. Во первых они звезды мирового футбола, Жирков при всем моем уважении к таким не относится. Во вторых эти ребята играли стабильно напротяжении всей карьеры и завершили карьеру уже за 40. И именно играли, а не протирали лавку. Дзанетти вообще монстр, в такие годы умудрялся играть на разных позициях. И в третьих Мальдини и Дзанетти легенды своих клубов. И не бегали по клубам выбирая контракт по жирнее. И они играли не потому что не кому было играть и занимали чье то место, а потому что даже в сорок лет были лучшими на своих позициях. Конечно еще и судьба наградила здоровьем. А вот Жиркова как будто уговаривают каждый год Юра ну поиграй еще год. Одну игру сыграет норм, а три следующие не очень. Кстати мне всегда нравился чемпионат Италии. В то время там играло много крутых футболистов. Составы Ювентуса, Интера, Милана, Лацио, Ромы, Фиорентины, Наполи знал наизусть. Да уж, было время! Не то что сейчас. По настоящему звездных футболистов наберется десяток, от силы два кого можно навскидку вспомнить, остальные чуть выше среднего. В последние годы ситуация не много выправляется. В нашем чемпионате конечно вообще мрак.
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Plyash
1607375983
Сравнили божий дар с яичницей.Сравнить уровень итальянского футбола,где одних звёзд не меньше играет,чем светятся на небесах,с российским,где звёзды погасли со времён Дасаева,Черенкова,Шестернёва,Понедельника,Чивадзе,одна капля в море,всех ни счесть.Юра в жизни футбольной против таких не играл,не повезло. И сейчас играет от случая к случаю,выходит на замены,он ещё долго так побегает.Бог в помощь.
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