«Интер» может лишить Икарди капитанской повязки

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти заявил, что миланский клуб может лишить капитанской повязки нападающего Мауро Икарди из-за конфликта между футболистом и болельщиками черно-синих. Напомним, по мнению фанатов, в автобиографии аргентинец оклеветал одного из болельщиков.

«Болельщики – самое важное для нас. Мы должны прислушиваться к их мнению, поэтому придется принять меры. Любой сотрудник «Интера» должен поступать так, чтобы не вредить клубу. Нельзя принять такое поведение Икарди. Лишится ли он капитанской повязки? Все будет ясно позже», – сказал Дзанетти.