«Интер» пока не определился с будущим Икарди

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти дал понять, что в клубе пока не обсуждали будущее нападающего Мауро Икарди.
«Не знаю, вернется ли Икарди. Мы пока не обсуждали трансферные вопросы. Учитывая то, с какой проблемой столкнулся весь мир, сейчас главная тема – здоровье. После у нас будет возможность подумать о других вещах», – сказал Дзанетти.
- Текущий сезон аргентинец проводит в аренде в «ПСЖ».
- В составе парижан форвард забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче.
- Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.
Источник: Calciomercato