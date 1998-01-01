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    «Интер» пока не определился с будущим Икарди

    Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти дал понять, что в клубе пока не обсуждали будущее нападающего Мауро Икарди.

    «Не знаю, вернется ли Икарди. Мы пока не обсуждали трансферные вопросы. Учитывая то, с какой проблемой столкнулся весь мир, сейчас главная тема – здоровье. После у нас будет возможность подумать о других вещах», – сказал Дзанетти.

    • Текущий сезон аргентинец проводит в аренде в «ПСЖ».
    • В составе парижан форвард забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче.
    • Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Calciomercato

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