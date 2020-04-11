«Интер» пока не определился с будущим Икарди

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти дал понять, что в клубе пока не обсуждали будущее нападающего Мауро Икарди.

«Не знаю, вернется ли Икарди. Мы пока не обсуждали трансферные вопросы. Учитывая то, с какой проблемой столкнулся весь мир, сейчас главная тема – здоровье. После у нас будет возможность подумать о других вещах», – сказал Дзанетти.