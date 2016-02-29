Дзанетти: «Игроки «Интера» должны отдать все, что у них есть»

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти после поражения миланского клуба в матче 27-го тура Серии А от "Ювентуса" (0:2) призвал игроков черно-синих брать на себя ответственность.

"Это было очень обидное поражение для нас. В нем виноваты мы сами, но отчасти оно было связано с силой соперника. Игроки "Интера" должны взять на себя ответственность и показать нечто большее. Начиная с сегодняшнего момента, они должны отдать все, что у них есть. Мы должны стать более уверенными в себе", – рассказал Дзанетти.

На данный момент "Интер" набрал 48 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от идущего первым "Ювентуса" составляет 13 очков.