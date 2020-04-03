Дзанетти: «Лаутаро выглядит счастливым, надеюсь, в «Интере» он останется надолго»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти надеется, что нападающий Лаутаро Мартинес останется в миланском клубе надолго.

«Мы оформили его переход, когда он считался сам перспективным игроком в аргентинском футболе. Мы разглядели, что он способен стать отличным футболистом. Сейчас ему лишь 22, и он основной игрок сборной.

Наблюдаю, как он работает на тренировках. Он выглядит счастливым, надеюсь, в «Интере» он останется надолго.

Он, как и другие сильно прибавившие игроки, ценный актив нашего клуба», – заявил бывший защитник «Интера».