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    Дзанетти: «Лаутаро выглядит счастливым, надеюсь, в «Интере» он останется надолго»

    Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти надеется, что нападающий Лаутаро Мартинес останется в миланском клубе надолго.

    «Мы оформили его переход, когда он считался сам перспективным игроком в аргентинском футболе. Мы разглядели, что он способен стать отличным футболистом. Сейчас ему лишь 22, и он основной игрок сборной.

    Наблюдаю, как он работает на тренировках. Он выглядит счастливым, надеюсь, в «Интере» он останется надолго.

    Он, как и другие сильно прибавившие игроки, ценный актив нашего клуба», – заявил бывший защитник «Интера».

    • Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов.
    • Он выступает за «Интер» с 2018 года.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1903

      Hektor 84 29 минут назад

      Так не зря же его Интеру подогрел Милито. Ни куда он не перейдет, тем более в барселонскую помойку.

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