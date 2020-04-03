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  • Дзанетти: «Лаутаро выглядит счастливым, надеюсь, в «Интере» он останется надолго»

Дзанетти: «Лаутаро выглядит счастливым, надеюсь, в «Интере» он останется надолго»

3 апреля 2020, 09:41
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Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти надеется, что нападающий Лаутаро Мартинес останется в миланском клубе надолго.

«Мы оформили его переход, когда он считался сам перспективным игроком в аргентинском футболе. Мы разглядели, что он способен стать отличным футболистом. Сейчас ему лишь 22, и он основной игрок сборной.

Наблюдаю, как он работает на тренировках. Он выглядит счастливым, надеюсь, в «Интере» он останется надолго.

Он, как и другие сильно прибавившие игроки, ценный актив нашего клуба», – заявил бывший защитник «Интера».

  • Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов.
  • Он выступает за «Интер» с 2018 года.

Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Интер Дзанетти Хавьер Мартинес Лаутаро
Комментарии (1)
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Hektor 84
1585909074
Так не зря же его Интеру подогрел Милито. Ни куда он не перейдет, тем более в барселонскую помойку.
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