Дзанетти: «Интер» хочет завершить сезон в четверке»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти поздравил «Ювентус» с очередным чемпионством, но пообещал, что в скором времени его команда вернется к лидирующим позициям.

«Милан еще вернется на вершину Серии А. А сейчас просто нужно отдать должное «Ювентусу» и забыть об этом.

У «Интера» впереди важный матч. Мы хотим завершить сезон на четвертом месте. У нас совершенно новый состав, поэтому нужно время. К сожалению, в январе мы потеряли много очков, что не позволило нам попасть в Лигу чемпионов», – считает Дзанетти.

После 36 туров «Интер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 64 очка.