Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дзанетти ответил, превзошел ли Месси Марадону

    Экс-футболист сборной Аргентины Хавьер Дзанетти не считает, что Лионель Месси превзошел Диего Марадону.

    «На мой взгляд, нет. Мне это сравнение вообще не нравится. Мы должны быть благодарны за то, что два величайших футболиста в истории – аргентинцы», – сказал Дзанетти.

    • Месси в воскресенье впервые стал чемпионом мира.
    • Марадона выигрывал со сборной Аргентины ЧМ-1986.
    • Он умер в ноябре 2020 года.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Месси выложил еще два фото с кубком мира в кровати
    Президент «Барселоны» Лапорта высказался о победе Месси на ЧМ-2022 1
    Месси опубликовал фото с кубком мира в кровати 2
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12422

      Алексей З 1 час назад

      Оба игрока являются достоянием мирового футбола и своей страны.
      В 1986 Марадона привёл сборную к успеху , сейчас Месси .
      Теперь думаю и аргентинцам приятнее возносить до небес примерного семьянина , чем погрязшего в скандалах , допинге и наркозависимого.
      Король умер. Да Здравствует Король !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      Спартач80 1 час назад

      А Пеле он куда дел?...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11