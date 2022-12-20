Дзанетти ответил, превзошел ли Месси Марадону

Оба игрока являются достоянием мирового футбола и своей страны.
В 1986 Марадона привёл сборную к успеху , сейчас Месси .
Теперь думаю и аргентинцам приятнее возносить до небес примерного семьянина , чем погрязшего в скандалах , допинге и наркозависимого.
Король умер. Да Здравствует Король !!!
Экс-футболист сборной Аргентины Хавьер Дзанетти не считает, что Лионель Месси превзошел Диего Марадону.
«На мой взгляд, нет. Мне это сравнение вообще не нравится. Мы должны быть благодарны за то, что два величайших футболиста в истории – аргентинцы», – сказал Дзанетти.
- Месси в воскресенье впервые стал чемпионом мира.
- Марадона выигрывал со сборной Аргентины ЧМ-1986.
- Он умер в ноябре 2020 года.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно