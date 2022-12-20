Дзанетти ответил, превзошел ли Месси Марадону

Экс-футболист сборной Аргентины Хавьер Дзанетти не считает, что Лионель Месси превзошел Диего Марадону.

«На мой взгляд, нет. Мне это сравнение вообще не нравится. Мы должны быть благодарны за то, что два величайших футболиста в истории – аргентинцы», – сказал Дзанетти.

Месси в воскресенье впервые стал чемпионом мира.

Марадона выигрывал со сборной Аргентины ЧМ-1986.

Он умер в ноябре 2020 года.

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