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    Vinicius - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Vinicius
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 14 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.08.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    06.08.2022 65' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    31.07.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    24.07.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    21.07.2022 1' -46' Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.07.2022 1' -76' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    05.07.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    64' 47'
    26.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2022 1' -87' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    19'
    16.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    14.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    18'
    10.06.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.06.2022 1' -66' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    22.05.2022 46' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    90'
    16.05.2022 80' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:1 Форталеза (Форталеза)
    08.05.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    01.05.2022 90' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.04.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 59' -90' Сеара (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    10.04.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
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