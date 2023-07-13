Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Бенфика
Санта-Клара
Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 11:39
0
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:19
0
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
19 сентября, 22:00
0
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 18:35
0
Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 11:39
0
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:19
0
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
19 сентября, 22:00
0
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 18:35
0
«Урал» выкупил защитника за 1,5 миллиона
23 апреля, 17:44
0
«Ростов» объявил о переходе вингера сборной Ирана
13 июля 2023, 23:15
2
«Урал» подписал третьего новичка из Португалии за текущее лето
7 июля 2023, 13:33
1
«Урал» близок к покупке бразильского защитника
6 июля 2023, 07:54
1
«Ростов» подпишет иранца из «Санта-Клары»
5 июля 2023, 09:07
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Бенфика
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 0
29.09.2024
Боавишта
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 6 тур
Санта-Клара
1 : 0
21.09.2024
Эштрела
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 5 тур
Бенфика
4 : 1
14.09.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 4 тур
Морейренcе
1 : 1
30.08.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 0
29.09.2024
Боавишта
Португалия. Примейра, 6 тур
Санта-Клара
1 : 0
21.09.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 5 тур
Бенфика
4 : 1
14.09.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 4 тур
Санта-Клара
2 : 1
31.08.2024
АВС
Португалия. Примейра, 3 тур
Каза Пиа
0 : 2
24.08.2024
Санта-Клара

Бенфика - Санта-Клара: обзор матча 14 сентября 2024

Бенфика
14.09.2024, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 5 тур
4 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Санта-Клара
27' К. Актюркоглу
34' Флорентину
47' А. Силва
58' А. Ди Мария
1' V.
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бенфика - Санта-Клара
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Serginho
84'
Замена
Serginho ️️️️➡️️ Адриано
Замена
Артур Кабрал ️️️️➡️️ Вангелис Павлидис
81'
Замена
Леандро Баррейро ️️️️➡️️ Оркун Кекчю
81'
75'
Замена
João Costa ️️️️➡️️ Алиссон Сафира
Желтая карточка
Антониу Силва
74'
Замена
Андреас Шельдеруп ️️️️➡️️ Керем Актюркоглу
73'
Замена
Джанлука Престианни ️️️️➡️️ Анхель Ди Мария
73'
72'
Желтая карточка
Luís Rocha
Замена
Зеки Амдуни ️️️️➡️️ Бенхамин Роллхайзер
67'
62'
Замена
Клисман ️️️️➡️️ Педру Феррейра
ГОЛ! 4:1! Анхель Ди Мария
Пас отдал Александер Бах
58'
ГОЛ! 3:1! Антониу Силва
Пас отдал Оркун Кекчю
47'
46'
Замена
Рикардинью ️️️️➡️️ Vinicius
ГОЛ! 2:1! Флорентину
Пас отдал Николас Отаменди
34'
30'
Желтая карточка
Алиссон Сафира
ГОЛ! 1:1! Керем Актюркоглу
Пас отдал Оркун Кекчю
27'
1'
ГОЛ! 0:1! Vinicius
Пас отдал Sidney Lima
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
61
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Керем Актюркоглу
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Санта-Клара
1
Габриэль Батиста
(К) ВР
32
МТ
ЛЗ
23
Sidney Lima
ЦЗ
13
Luís Rocha
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
8
Педру Феррейра
ОП
6
Адриано
ОП
42
Lucas Soares
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
70
Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
28
Исса Каборе
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
37
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
7
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Артур Кабрал
ЦФ
Санта-Клара
12
Neneca
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
27
Гильерме Рамуш
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
35
Serginho
ЦП
77
Клисман
ЦП
19
Бруну Алмейда
ЛВ
10
Рикардинью
ЛВ
17
João Costa
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трубин
3
Фернандес
4
Силва
30
Отаменди
6
Бах
61
Флорентину
10
Кекчю
17
Актюркоглу
11
Ди Мария
32
Роллхайзер
14
Павлидис
4-2-1-3
1
Батиста
23
13
21
32
МТ
8
Феррейра
6
Адриано
42
70
9
Сафира
11
Силва
10
Кекчю
18
Баррейро
18
Баррейро
10
Кекчю
17
Актюркоглу
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
17
Актюркоглу
11
Ди Мария
25
Престианни
25
Престианни
11
Ди Мария
32
Роллхайзер
7
Амдуни
7
Амдуни
32
Роллхайзер
14
Павлидис
9
Кабрал
9
Кабрал
14
Павлидис
6
Адриано
35
35
6
Адриано
8
Феррейра
77
Клисман
77
Клисман
8
Феррейра
70
10
Рикардинью
10
Рикардинью
70
9
Сафира
17
17
9
Сафира
Остались в запасе
Бенфика
Санта-Клара
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
28
Исса Каборе
ПЗ
37
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
12
Neneca
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
27
Гильерме Рамуш
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
19
Бруну Алмейда
ЛВ
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
28
Исса Каборе
ПЗ
37
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
Остались в запасе
12
Neneca
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
27
Гильерме Рамуш
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
19
Бруну Алмейда
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Бенфика - Санта-Клара
1
3
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
7
Офсайды
4
0
Количество передач
593
407
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.19
0.72
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Claudio Filipe Ruivo Pereira, Portugal
Стадион:
Эштадиу да Луж
Посещаемость:
60145
Португалия. Примейра
Все
Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+