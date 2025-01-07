Вендел не хочет возвращаться в «Зенит», Роналду рассматривает три варианта своего будущего и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.01.2025 01:15
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    Комментарии (1)
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    Номэд
    1736235146
    Из года в год бразил не хочет возвращаться в стан немытых и вшивых, и как всегда ему переподпишут контракт на более улучшенных условиях.
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