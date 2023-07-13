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Санта-Клара
Порту
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
25 сентября, 21:09
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 09:51
0
«Урал» выкупил защитника за 1,5 миллиона
23 апреля, 17:44
0
«Ростов» объявил о переходе вингера сборной Ирана
13 июля 2023, 23:15
2
«Урал» подписал третьего новичка из Португалии за текущее лето
7 июля 2023, 13:33
1
«Урал» близок к покупке бразильского защитника
6 июля 2023, 07:54
1
«Ростов» подпишет иранца из «Санта-Клары»
5 июля 2023, 09:07
0
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
25 сентября, 21:09
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 09:51
0
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Последние матчи
Все
Санта-Клара
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 0
29.09.2024
Боавишта
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Санта-Клара
1 : 0
21.09.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 0
29.09.2024
Боавишта
Португалия. Примейра, 6 тур
Санта-Клара
1 : 0
21.09.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 5 тур
Бенфика
4 : 1
14.09.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 4 тур
Санта-Клара
2 : 1
31.08.2024
АВС
Португалия. Примейра, 3 тур
Каза Пиа
0 : 2
24.08.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
2 : 0
31.08.2024
Порту

Санта-Клара - Порту: обзор матча 16 августа 2024

Санта-Клара
16.08.2024, пятница, 19:00
Португалия. Примейра, 2 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Порту
16' И. Хайме
25' Галено (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Санта-Клара - Порту
Матч завершен
87'
Желтая карточка
Андре Франку
86'
Замена
Тони Мартинес ️️️️➡️️ Дэнни Намасо
Замена
João Costa ️️️️➡️️ Alysson Silva
73'
Замена
Матеус Перейра ️️️️➡️️ Алиссон Сафира
73'
73'
Замена
Андре Франку ️️️️➡️️ Vasco Sousa
73'
Замена
Гонсалу Борхес ️️️️➡️️ Иван Хайме
Замена
Диогу Калила ️️️️➡️️ Lucas Soares
68'
Замена
Рикардинью ️️️️➡️️ Vinicius
68'
68'
Замена
Стефен Эустакиу ️️️️➡️️ Нико Гонсалес
Красная карточка
Адриано
62'
Желтая карточка
F. Venancio
56'
Желтая карточка
Vinicius
52'
Желтая карточка
Матеус Перейра
49'
40'
Желтая карточка
Нико Гонсалес
25'
ГОЛ с пенальти! 0:2! Галено
16'
ГОЛ! 0:1! Иван Хайме
Пас отдал Нико Гонсалес
15'
Желтая карточка
Зе Педру
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
1
Габриэль Батиста
(К) ВР
32
МТ
ЛЗ
14
Alysson Silva
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
23
Sidney Lima
ЦЗ
6
Адриано
ОП
8
Педру Феррейра
ОП
42
Lucas Soares
ЦП
70
Vinicius
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
97
Зе Педру
ЦЗ
52
Martim Fernandes
ЦЗ
4
Отавио
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
16
Нико Гонсалес
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
13
Галено
ЛВ
17
Иван Хайме
ЛВ
21
Фран Наварро
ЦФ
19
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Санта-Клара
12
Neneca
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
13
Luís Rocha
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
35
Serginho
ЦП
77
Клисман
ЦП
10
Рикардинью
ЛВ
17
João Costa
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
16
Давид Кармо
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ПЗ
6
Стефен Эустакиу
ОП
8
Марко Груйич
ОП
20
Андре Франку
АП
11
Пепе
ЛВ
70
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-2-1-3
1
Батиста
32
МТ
21
23
14
6
Адриано
8
Феррейра
42
9
Сафира
11
Силва
70
3-1-2-2-2
99
Кошта
97
Зе Педру
52
4
Отавио
22
Варела
16
Гонсалес
15
13
Галено
17
Хайме
19
Намасо
21
Наварро
9
Сафира
3
Перейра
3
Перейра
9
Сафира
42
2
Калила
2
Калила
42
70
10
Рикардинью
10
Рикардинью
70
14
17
17
14
16
Гонсалес
6
Эустакиу
6
Эустакиу
16
Гонсалес
15
20
Франку
20
Франку
15
17
Хайме
70
Борхес
70
Борхес
17
Хайме
19
Намасо
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Намасо
Остались в запасе
Санта-Клара
Порту
12
Neneca
ВР
23
Паулу Энрике
ЦЗ
13
Luís Rocha
ЦЗ
35
Serginho
ЦП
77
Клисман
ЦП
Главный тренер
Мариу Силва
14
Клаудио Рамос
ВР
16
Давид Кармо
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
11
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Витор Бруну
Остались в запасе
12
Neneca
ВР
23
Паулу Энрике
ЦЗ
13
Luís Rocha
ЦЗ
35
Serginho
ЦП
77
Клисман
ЦП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
16
Давид Кармо
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
11
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Мариу Силва
Главный тренер
Витор Бруну
Статистика матча Санта-Клара - Порту
3
1
3
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
19
12
Офсайды
4
4
Количество передач
278
479
Сейвы
4
1
Точность передач %
67
84
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.09
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Jose Costa Verissimo, Portugal
Стадион:
Estadio de São Miguel, Ponta Delgada
Португалия. Примейра
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Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
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