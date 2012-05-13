Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Альберт Крусат - статистика

Завершил карьеру
13 мая 1982 (44), Барселона
#7 | Полузащитник
165 см | 61 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
15
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
13.05.2012
Вулверхэмптон
58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Блэкберн
0 : 1
07.05.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Уиган Атлетик
4 : 0
28.04.2012
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
11.04.2012
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Челси
2 : 1
07.04.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Уиган Атлетик
2 : 0
31.03.2012
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Ливерпуль
1 : 2
24.03.2012
Уиган Атлетик
42' - 90'
75'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
17.03.2012
Вест Бромвич
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
03.03.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
25.02.2012
Астон Вилла
89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Болтон
1 : 2
11.02.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
04.02.2012
Эвертон
69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Тоттенхэм
3 : 1
31.01.2012
Уиган Атлетик
87' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
21.01.2012
Уиган Атлетик
61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
16.01.2012
Манчестер Сити
1' - 68'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Уиган Атлетик
1 : 4
03.01.2012
Сандерленд
1' - 39'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Сток Сити
2 : 2
31.12.2011
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Манчестер Юнайтед
5 : 0
26.12.2011
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
21.12.2011
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
17.12.2011
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
03.12.2011
Арсенал
60' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Сандерленд
1 : 2
26.11.2011
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Уиган Атлетик
3 : 3
19.11.2011
Блэкберн
68' - 90'
88'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
06.11.2011
Уиган Атлетик
65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
29.10.2011
Фулхэм
1' - 64'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Ньюкасл
1 : 0
22.10.2011
Уиган Атлетик
1' - 82'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Уиган Атлетик
1 : 3
15.10.2011
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
24.09.2011
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Эвертон
3 : 1
17.09.2011
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Сити
3 : 0
10.09.2011
Уиган Атлетик
71' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
6
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
4
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
4
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
84
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+