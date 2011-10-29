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Уиган Атлетик - Фулхэм
Уиган Атлетик - Фулхэм: обзор матча 29 октября 2011
Уиган Атлетик
29.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
42'
К. Демпси
87'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Фулхэм
+2
Желтая карточка
Д. Дафф
+1
Замена
Д. Дафф
️️️️
М. Дембеле
Желтая карточка
А. Алькарас
ГОЛ! 0:2!
М. Дембеле
Пас отдал
С. Сидуэлл
Замена
Б. Руис
️️️️
Б. Замора
Желтая карточка
Д. Этуху
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
Замена
Д. Этуху
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Р. Стам
️️️️
Э. Бойс
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
А. Крусат
Желтая карточка
Б. Хангеланд
Желтая карточка
М. Дембеле
ГОЛ! 0:1!
К. Демпси
Пас отдал
Б. Замора
Замена
Д. МакАртур
️️️️
М. Диаме
13'
Желтая карточка
З. Грыгера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
19
Конор Сэммон
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
5
Колдуэлл
21
Алькарас
3
Фигероа
17
Бойс
7
Крусат
3
Джонс
17
Диаме
26
Уотсон
11
Мозес
23
Родальега
4-4-2
32
Шварцер
26
Грыгера
22
Бэйрд
4
Хангеланд
6
Риисе
14
Сидуэлл
8
Дембеле
2
Демпси
13
Мерфи
25
Замора
17
Джонсон
17
Бойс
8
Стам
8
Стам
17
Бойс
17
Диаме
11
МакАртур
11
МакАртур
17
Диаме
7
Крусат
9
Ди Санто
9
Ди Санто
7
Крусат
13
Мерфи
20
Этуху
20
Этуху
13
Мерфи
8
Дембеле
16
Дафф
16
Дафф
8
Дембеле
25
Замора
22
Руис
22
Руис
25
Замора
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Фулхэм
12
Майк Поллит
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Уиган Атлетик - Фулхэм
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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