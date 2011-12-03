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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Арсенал
Уиган Атлетик - Арсенал: обзор матча 03 декабря 2011
Уиган Атлетик
03.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 4
Завершен
Арсенал
27'
М. Артета
30'
Т. Вермален
64'
Жервиньо
78'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Арсенал
Замена
Д. МакАртур
️️️️
М. Диаме
Желтая карточка
М. Диаме
Желтая карточка
Ф. Коклен
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Сонг
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Жервиньо
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Т. Уолкотт
ГОЛ! 0:4!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Уолкотт
Желтая карточка
С. Гохури
Травма
Т. Уолкотт
Травма
М. Фигероа
ГОЛ! 0:3!
Жервиньо
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
К. Сэммон
Замена
А. Крусат
️️️️
Ж. Гомес
Желтая карточка
А. Сонг
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
ГОЛ! 0:2!
Т. Вермален
Пас отдал
Р. ван Перси
ГОЛ! 0:1!
М. Артета
Пас отдал
Т. Вермален
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Стив Гохури
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Мухамед Диаме
ПП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
АП
8
Микель Артета
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
2
Гохури
5
Колдуэлл
8
Стам
3
Фигероа
16
Гомес
11
Мозес
3
Джонс
16
МакКарти
17
Диаме
19
Сэммон
4-3-2-1
13
Щесны
6
Косиельни
4
Мертезакер
4
Вермален
11
Сантос
8
Артета
21
Рэмзи
8
Сонг
32
Уолкотт
27
Жервиньо
32
ван Перси
16
Гомес
7
Крусат
7
Крусат
16
Гомес
17
Диаме
11
МакАртур
11
МакАртур
17
Диаме
19
Сэммон
9
Ди Санто
9
Ди Санто
19
Сэммон
32
Уолкотт
51
Бенаюн
51
Бенаюн
32
Уолкотт
27
Жервиньо
13
Коклен
13
Коклен
27
Жервиньо
8
Сонг
28
Аршавин
28
Аршавин
8
Сонг
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Арсенал
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Уиган Атлетик - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
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Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:45 (суббота, 3 декабря)
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