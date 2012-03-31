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Уиган Атлетик - Сток Сити
Уиган Атлетик - Сток Сити: обзор матча 31 марта 2012
Уиган Атлетик
31.03.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
55'
А. Алькарас
90+3'
В. Мозес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Сток Сити
ГОЛ! 2:0!
В. Мозес
+3
Замена
К. Сэммон
️️️️
Ж. Босежур
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ф. Ди Санто
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Ш. Мэлони
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
У. Паласиос
️️️️
Д. Пеннант
ГОЛ! 1:0!
А. Алькарас
Пас отдал
Ж. Босежур
Желтая карточка
Г. Уилэн
Замена
К. Джером
️️️️
М. Этерингтон
Желтая карточка
Ж. Босежур
Желтая карточка
Э. Бойс
Желтая карточка
М. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
15
Шон Мэлони
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
36
Марк Уилсон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
26
Мэттью Этерингтон
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-4-1-1
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
21
Алькарас
5
Колдуэлл
17
Бойс
11
МакАртур
16
МакКарти
15
Мэлони
11
Мозес
22
Босежур
9
Ди Санто
4-4-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
6
Хут
17
Шоукросс
4
Уайтхэд
19
Уолтерс
12
Уилэн
26
Этерингтон
36
Уилсон
15
Крауч
7
Пеннант
9
Ди Санто
16
Гомес
16
Гомес
9
Ди Санто
15
Мэлони
26
Уотсон
26
Уотсон
15
Мэлони
22
Босежур
19
Сэммон
19
Сэммон
22
Босежур
7
Пеннант
8
Паласиос
8
Паласиос
7
Пеннант
26
Этерингтон
35
Джером
35
Джером
26
Этерингтон
19
Уолтерс
19
Фуллер
19
Фуллер
19
Уолтерс
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Сток Сити
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Уиган Атлетик - Сток Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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