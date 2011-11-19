Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Блэкберн
Уиган Атлетик - Блэкберн: обзор матча 19 ноября 2011
Уиган Атлетик
19.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Блэкберн
7'
Ж. Гомес
31'
Г. Колдуэлл
88'
А. Крусат
2'
Я. Айегбени
60'
Д. Хойлетт
90+8'
Я. Айегбени (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Блэкберн
+8
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Я. Айегбени
+3
Замена
Д. Робертс
️️️️
Г. Живе
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Р. Стам
+1
ГОЛ! 3:2!
А. Крусат
Пас отдал
У. Родальега
Замена
М. Формика
️️️️
Р. Рочина
Желтая карточка
Р. Стам
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Замена
У. Родальега
️️️️
К. Сэммон
Замена
А. Крусат
️️️️
Ж. Гомес
ГОЛ! 2:2!
Д. Хойлетт
Желтая карточка
Ж. Гомес
Вторая желтая
Д. Данн
Замена
А. Хэнли
️️️️
М. Сальгадо
ГОЛ! 2:1!
Г. Колдуэлл
Пас отдал
Д. Джонс
15'
Желтая карточка
Д. Данн
12'
Желтая карточка
Р. Рочина
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гомес
2'
ГОЛ! 0:1!
Я. Айегбени
Пас отдал
С. Н'Зонзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
33
Мауро Формика
АП
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
5
Колдуэлл
2
Гохури
8
Стам
3
Джонс
16
Гомес
16
МакКарти
17
Диаме
11
Мозес
19
Сэммон
4-4-1-1
17
Робинсон
2
Сальгадо
24
Данн
4
Хэнли
28
Живе
17
Данн
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
30
Хойлетт
16
Рочина
24
Айегбени
16
Гомес
7
Крусат
7
Крусат
16
Гомес
8
Стам
11
МакАртур
11
МакАртур
8
Стам
19
Сэммон
23
Родальега
23
Родальега
19
Сэммон
2
Сальгадо
3
Хэнли
3
Хэнли
2
Сальгадо
16
Рочина
33
Формика
33
Формика
16
Рочина
28
Живе
33
Робертс
33
Робертс
28
Живе
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Блэкберн
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
Остались в запасе
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Уиган Атлетик - Блэкберн
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Блэкберн
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+