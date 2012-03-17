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Уиган Атлетик - Вест Бромвич
Уиган Атлетик - Вест Бромвич: обзор матча 17 марта 2012
Уиган Атлетик
17.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
54'
Д. МакАртур
65'
П. Шарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Вест Бромвич
Замена
А. Крусат
️️️️
М. Фигероа
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Томас
Желтая карточка
К. МакМанаман
Замена
М. Диаме
️️️️
Д. МакКарти
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Ш. Мэлони
Замена
К. Эндрюс
️️️️
Ю. Мулумбу
Желтая карточка
Д. Томас
Желтая карточка
Э. Бойс
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
ГОЛ! 1:1!
П. Шарнер
Пас отдал
К. Брант
Желтая карточка
К. Брант
Желтая карточка
П. Шарнер
ГОЛ! 1:0!
Д. МакАртур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
3
Никки Шори
ПЗ
11
Крис Брант
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Джером Томас
ЦП
20
Пауль Шарнер
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
21
Алькарас
5
Колдуэлл
3
Фигероа
17
Бойс
15
Мэлони
22
Босежур
11
МакАртур
16
МакКарти
11
Мозес
9
Ди Санто
4-5-1
12
Фостер
3
Шори
2
Джонс
36
Маколи
24
Риджуэлл
20
Шарнер
21
Мулумбу
7
Моррисон
7
Томас
11
Брант
7
Лонг
15
Мэлони
20
МакМанаман
20
МакМанаман
15
Мэлони
3
Фигероа
7
Крусат
7
Крусат
3
Фигероа
16
МакКарти
17
Диаме
17
Диаме
16
МакКарти
21
Мулумбу
42
Эндрюс
42
Эндрюс
21
Мулумбу
7
Томас
18
Дорранс
18
Дорранс
7
Томас
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Люк Дэниэльс
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Уиган Атлетик - Вест Бромвич
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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