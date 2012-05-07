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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Уиган Атлетик
Блэкберн - Уиган Атлетик: обзор матча 07 мая 2012
Блэкберн
07.05.2012, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
87'
А. Алькарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Уиган Атлетик
ГОЛ! 0:1!
А. Алькарас
Пас отдал
Ж. Босежур
Замена
К. Сэммон
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Д. Гудвилли
️️️️
Б. Орр
Желтая карточка
В. Мозес
Желтая карточка
М. Гамст Педерсен
Желтая карточка
Р. Петрович
Замена
Р. Петрович
️️️️
Г. Живе
Замена
М. Ольссон
️️️️
Д. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
17
Дэвид Данн
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
29
Маркус Ольссон
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
17
Эммерсон Бойс
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
22
Жан Босежур
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Блэкберн
34
Джейк Кин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
3-1-4-2
17
Робинсон
28
Живе
24
Данн
16
Орр
16
Лоу
17
Данн
29
Ольссон
8
Педерсен
30
Хойлетт
24
Айегбени
27
Модест
4-5-1
26
Аль-Хабси
21
Алькарас
3
Фигероа
5
Колдуэлл
17
Бойс
11
Мозес
22
Босежур
11
МакАртур
16
МакКарти
15
Мэлони
9
Ди Санто
16
Орр
25
Гудвилли
25
Гудвилли
16
Орр
17
Данн
13
Ольссон
13
Ольссон
17
Данн
28
Живе
3
Петрович
3
Петрович
28
Живе
9
Ди Санто
19
Сэммон
19
Сэммон
9
Ди Санто
Остались в запасе
Блэкберн
Уиган Атлетик
34
Джейк Кин
ВР
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Стив Кин
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
34
Джейк Кин
ВР
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Блэкберн - Уиган Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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