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Манчестер Сити - Уиган Атлетик
Манчестер Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 10 сентября 2011
Манчестер Сити
10.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
13'
С. Агуэро
63'
С. Агуэро
69'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Уиган Атлетик
Замена
А. Разак
️️️️
Я. Туре
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
А. Крусат
️️️️
Б. Уотсон
Замена
М. Балотелли
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
С. Насри
Замена
Р. Стам
️️️️
Э. Бойс
Замена
С. Насри
️️️️
К. Тевес
Пенальти не реализован!
К. Тевес
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
29
Абдул Разак
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
15
Лескотт
4
Ричардс
42
Туре
20
Милнер
11
Джонсон
21
Сильва
32
Тевес
10
Агуэро
4-4-2
26
Аль-Хабси
17
Бойс
24
Писку
3
Фигероа
5
Колдуэлл
11
Мозес
26
Уотсон
17
Диаме
11
МакАртур
9
Ди Санто
23
Родальега
32
Тевес
14
Насри
14
Насри
32
Тевес
42
Туре
29
Разак
29
Разак
42
Туре
10
Агуэро
45
Балотелли
45
Балотелли
10
Агуэро
17
Бойс
8
Стам
8
Стам
17
Бойс
26
Уотсон
7
Крусат
7
Крусат
26
Уотсон
9
Ди Санто
16
Гомес
16
Гомес
9
Ди Санто
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
43
Крис Киркленд
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Манчестер Сити - Уиган Атлетик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
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07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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