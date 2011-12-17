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Уиган Атлетик - Челси
Уиган Атлетик - Челси: обзор матча 17 декабря 2011
Уиган Атлетик
17.12.2011, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Челси
88'
Ж. Гомес
59'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Челси
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гомес
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Д. Старридж
Травма
П. Чех
Травма
Д. Терри
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Д. Джонс
Замена
У. Родальега
️️️️
К. Сэммон
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 0:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Э. Коул
Травма
Ф. Лэмпард
Замена
С. Калу
️️️️
О. Ромеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
8
Ронни Стам
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мухамед Диаме
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ЦЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Ориоль Ромеу
ПП
15
Даниэль Старридж
ЛФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
8
Стам
5
Колдуэлл
21
Алькарас
16
Гомес
17
Диаме
16
МакКарти
3
Джонс
11
Мозес
19
Сэммон
4-3-1-2
1
Чех
20
Иванович
26
Терри
3
Босингва
3
Коул
21
Ромеу
8
Лэмпард
14
Мейрелеш
64
Мата
11
Дрогба
15
Старридж
19
Сэммон
23
Родальега
23
Родальега
19
Сэммон
3
Джонс
9
Ди Санто
9
Ди Санто
3
Джонс
64
Мата
12
Оби Микел
12
Оби Микел
64
Мата
15
Старридж
13
Малуда
13
Малуда
15
Старридж
21
Ромеу
8
Калу
8
Калу
21
Ромеу
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Челси
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Уиган Атлетик - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:25 (прямая)
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