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Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед: обзор матча 11 апреля 2012
Уиган Атлетик
11.04.2012, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
50'
Ш. Мэлони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Ф. Джонс
Замена
К. Сэммон
️️️️
Ш. Мэлони
Замена
М. Диаме
️️️️
Ф. Ди Санто
Травма
Ф. Ди Санто
Замена
Нани
️️️️
У. Руни
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Чичарито
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мэлони
Пас отдал
Ж. Босежур
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Э. Янг
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
Желтая карточка
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
22
Жан Босежур
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
(К)
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-2-4-1
26
Аль-Хабси
5
Колдуэлл
21
Алькарас
3
Фигероа
22
Босежур
17
Бойс
15
Мэлони
11
МакАртур
16
МакКарти
11
Мозес
9
Ди Санто
3-2-3-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
35
Эванс
4
Джонс
15
Янг
25
Валенсия
16
Кэррик
11
Гиггз
32
Руни
14
Чичарито
9
Ди Санто
17
Диаме
17
Диаме
9
Ди Санто
15
Мэлони
19
Сэммон
19
Сэммон
15
Мэлони
15
Янг
8
Клеверли
8
Клеверли
15
Янг
32
Руни
17
Нани
17
Нани
32
Руни
14
Чичарито
18
Уэлбек
18
Уэлбек
14
Чичарито
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:40 (прямая)
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