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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик: обзор матча 26 декабря 2011
Манчестер Юнайтед
26.12.2011, понедельник, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
5 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
7'
П. Джи Сун
39'
Д. Бербатов
57'
Д. Бербатов
73'
Л. Валенсия
76'
Д. Бербатов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
Замена
У. Родальега
️️️️
В. Мозес
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Д. Бербатов
ГОЛ! 4:0!
Л. Валенсия
Пас отдал
М. Кэррик
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Ф. Македа
️️️️
Нани
Замена
У. Руни
️️️️
Р. Гиггз
ГОЛ! 3:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
Л. Валенсия
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
М. Диаме
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
Д. Эванс
ГОЛ! 2:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
Д. Гибсон
Красная карточка
К. Сэммон
Желтая карточка
Д. Эванс
Желтая карточка
Д. Джонс
ГОЛ! 1:0!
П. Джи Сун
Пас отдал
П. Эвра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЛП
17
Мухамед Диаме
ОП
16
Джеймс МакКарти
ОП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
8
Ронни Стам
ПП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
32
Уэйн Руни
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
4-3-1-2
1
Линдегаард
27
Эвра
35
Эванс
16
Кэррик
25
Валенсия
33
Пак Джи Сун
11
Гиггз
24
Гибсон
17
Нани
14
Чичарито
10
Бербатов
3-2-4-1
26
Аль-Хабси
21
Алькарас
5
Колдуэлл
3
Фигероа
17
Диаме
16
МакКарти
8
Стам
11
Мозес
16
Гомес
3
Джонс
19
Сэммон
35
Эванс
3
Фрайерс
3
Фрайерс
35
Эванс
11
Гиггз
32
Руни
32
Руни
11
Гиггз
17
Нани
9
Македа
9
Македа
17
Нани
16
Гомес
11
МакАртур
11
МакАртур
16
Гомес
17
Диаме
9
Ди Санто
9
Ди Санто
17
Диаме
11
Мозес
23
Родальега
23
Родальега
11
Мозес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:20
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