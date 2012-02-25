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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Астон Вилла
Уиган Атлетик - Астон Вилла: обзор матча 25 февраля 2012
Уиган Атлетик
25.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Астон Вилла
Замена
А. Крусат
️️️️
В. Мозес
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Д. Бент
Замена
М. Диаме
️️️️
Д. МакКарти
Замена
С. Айрленд
️️️️
Г. Гарднер
Замена
Э. Хески
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
У. Родальега
️️️️
Ж. Гомес
Желтая карточка
К. Куэльяр
Желтая карточка
А. Хаттон
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
Д. Коллинс
Желтая карточка
М. Олбрайтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
10
Бэрри Беннэн
ПП
10
Даррен Бент
ЛФ
7
Робби Кин
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
РФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
21
Алькарас
5
Колдуэлл
3
Фигероа
17
Бойс
22
Босежур
16
МакКарти
16
Гомес
11
МакАртур
11
Мозес
9
Ди Санто
4-3-3
24
Гивен
21
Хаттон
3
Куэльяр
3
Уорнок
39
Коллинс
10
Беннэн
20
Гарднер
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
7
Кин
10
Бент
11
Мозес
7
Крусат
7
Крусат
11
Мозес
16
МакКарти
17
Диаме
17
Диаме
16
МакКарти
16
Гомес
23
Родальега
23
Родальега
16
Гомес
20
Гарднер
7
Айрленд
7
Айрленд
20
Гарднер
10
Бент
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
10
Бент
11
Олбрайтон
19
Хески
19
Хески
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Астон Вилла
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Уиган Атлетик - Астон Вилла
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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