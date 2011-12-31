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Сток Сити - Уиган Атлетик
Сток Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 31 декабря 2011
Сток Сити
31.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
77'
Д. Уолтерс (П)
88'
К. Джером
45'
В. Мозес
87'
Б. Уотсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Уиган Атлетик
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Уолтерс
+2
ГОЛ! 2:2!
К. Джером
Пас отдал
Д. Уолтерс
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Уотсон
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Д. Джонс
Желтая карточка
Р. Шоттон
Замена
С. Гохури
️️️️
Ж. Гомес
Желтая карточка
У. Родальега
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Уолтерс
Красная карточка
Г. Колдуэлл
Замена
К. Джером
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Р. Шоттон
️️️️
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
Р. Делап
ГОЛ! 0:1!
В. Мозес
Пас отдал
У. Родальега
Желтая карточка
Р. Стам
Желтая карточка
В. Мозес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ОП
17
Мухамед Диаме
ОП
16
Жорди Гомес
ЦП
8
Ронни Стам
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
36
Уилсон
17
Шоукросс
6
Хут
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
7
Пеннант
8
Паласиос
5
Делап
15
Крауч
19
Уолтерс
3-2-4-1
26
Аль-Хабси
21
Алькарас
5
Колдуэлл
3
Фигероа
16
МакКарти
17
Диаме
11
Мозес
8
Стам
16
Гомес
3
Джонс
23
Родальега
28
Уилкинсон
5
Шоттон
5
Шоттон
28
Уилкинсон
19
Уолтерс
9
Джонс
9
Джонс
19
Уолтерс
26
Этерингтон
35
Джером
35
Джером
26
Этерингтон
16
Гомес
2
Гохури
2
Гохури
16
Гомес
3
Джонс
26
Уотсон
26
Уотсон
3
Джонс
Остались в запасе
Сток Сити
Уиган Атлетик
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Сток Сити - Уиган Атлетик
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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