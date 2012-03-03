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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Суонси
Уиган Атлетик - Суонси: обзор матча 03 марта 2012
Уиган Атлетик
03.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
45+2'
Г. Сигурдссон
54'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Суонси
Замена
Л. Мур
️️️️
Д. Грэм
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Желтая карточка
М. Диаме
Замена
У. Родальега
️️️️
М. Фигероа
Желтая карточка
А. Ранхель
Замена
А. Тейт
️️️️
Г. Сигурдссон
Красная карточка
Н. Дайер
Желтая карточка
Ж. Гомес
ГОЛ! 0:2!
Г. Сигурдссон
Замена
М. Диаме
️️️️
Д. МакАртур
Замена
В. Мозес
️️️️
К. Сэммон
+2
ГОЛ! 0:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
С. Колкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
21
Марк Говер
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
4-4-2
26
Аль-Хабси
21
Алькарас
5
Колдуэлл
3
Фигероа
17
Бойс
22
Босежур
16
МакКарти
16
Гомес
11
МакАртур
19
Сэммон
9
Ди Санто
4-1-2-1-2
13
Ворм
22
Ранхель
29
Колкер
5
Уилльямс
3
Тэйлор
7
Бриттон
7
Аллен
7
Синклейр
10
Сигурдссон
12
Дайер
12
Грэм
11
МакАртур
17
Диаме
17
Диаме
11
МакАртур
19
Сэммон
11
Мозес
11
Мозес
19
Сэммон
3
Фигероа
23
Родальега
23
Родальега
3
Фигероа
10
Сигурдссон
5
Тейт
5
Тейт
10
Сигурдссон
12
Грэм
27
Мур
27
Мур
12
Грэм
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Суонси
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Уиган Атлетик - Суонси
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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