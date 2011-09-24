Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Тоттенхэм
Уиган Атлетик - Тоттенхэм: обзор матча 24 сентября 2011
Уиган Атлетик
24.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
52'
М. Диаме
5'
Р. ван дер Ваарт
25'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Тоттенхэм
+2
Желтая карточка
Э. Адебайор
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Сандро
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
К. Сэммон
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Б. Уотсон
Замена
К. Сэммон
️️️️
Ф. Ди Санто
Желтая карточка
Д. МакКарти
Вторая желтая
С. Гохури
ГОЛ! 1:2!
М. Диаме
Пас отдал
Р. Стам
Замена
Р. Стам
️️️️
Ж. Гомес
Травма
Э. Адебайор
Травма
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
С. Гохури
ГОЛ! 0:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Модрич
ГОЛ! 0:1!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Э. Адебайор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
2
Стив Гохури
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Мухамед Диаме
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
30
Сандро
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
15
ван Анхолт
5
Колдуэлл
2
Гохури
16
МакКарти
11
Мозес
26
Уотсон
16
Гомес
17
Диаме
9
Ди Санто
4-5-1
24
Фридель
2
Уокер
4
Кабуль
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
8
ван дер Ваарт
10
Модрич
8
Паркер
30
Сандро
18
Бэйл
25
Адебайор
16
Гомес
8
Стам
8
Стам
16
Гомес
26
Уотсон
11
МакАртур
11
МакАртур
26
Уотсон
9
Ди Санто
19
Сэммон
19
Сэммон
9
Ди Санто
30
Сандро
8
Ливермор
8
Ливермор
30
Сандро
8
ван дер Ваарт
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Тоттенхэм
43
Крис Киркленд
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Уиган Атлетик - Тоттенхэм
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Тоттенхэм
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+