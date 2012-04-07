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Челси - Уиган Атлетик
Челси - Уиган Атлетик: обзор матча 07 апреля 2012
Челси
07.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
62'
Б. Иванович
90+3'
Х. Мата
82'
М. Диаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Уиган Атлетик
ГОЛ! 2:1!
Х. Мата
+3
Замена
С. Калу
️️️️
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 1:1!
М. Диаме
Пас отдал
Б. Уотсон
Замена
К. Сэммон
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
М. Эссьен
Замена
М. Диаме
️️️️
Ж. Босежур
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Д. МакКарти
Желтая карточка
М. Фигероа
ГОЛ! 1:0!
Б. Иванович
Пас отдал
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Ш. Мэлони
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ф. Малуда
Желтая карточка
Ф. Малуда
Желтая карточка
М. Эссьен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ЛП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
13
Флоран Малуда
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Дидье Дрогба
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
15
Шон Мэлони
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
4-4-1-1
1
Чех
5
Бертранд
24
Кэхилл
20
Иванович
4
Луис
2
Эссьен
14
Мейрелеш
13
Малуда
11
Дрогба
64
Мата
15
Старридж
4-4-1-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
5
Колдуэлл
21
Алькарас
3
Фигероа
11
Мозес
16
МакКарти
15
Мэлони
11
МакАртур
22
Босежур
9
Ди Санто
2
Эссьен
12
Оби Микел
12
Оби Микел
2
Эссьен
13
Малуда
9
Торрес
9
Торрес
13
Малуда
14
Мейрелеш
8
Калу
8
Калу
14
Мейрелеш
22
Босежур
17
Диаме
17
Диаме
22
Босежур
16
МакКарти
26
Уотсон
26
Уотсон
16
МакКарти
9
Ди Санто
19
Сэммон
19
Сэммон
9
Ди Санто
Остались в запасе
Челси
Уиган Атлетик
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Челси - Уиган Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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