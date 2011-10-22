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Ньюкасл - Уиган Атлетик
Ньюкасл - Уиган Атлетик: обзор матча 22 октября 2011
Ньюкасл
22.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
81'
Й. Кабай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Уиган Атлетик
+4
Желтая карточка
М. Фигероа
Замена
К. Сэммон
️️️️
А. Крусат
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Б. Уотсон
ГОЛ! 1:0!
Й. Кабай
Пас отдал
С. Марво
Замена
С. Марво
️️️️
Г. Обертан
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Д. Ба
Желтая карточка
Д. Симпсон
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Бест
Желтая карточка
Л. Бест
Желтая карточка
Д. Джонс
Желтая карточка
Й. Кабай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Леон Бест
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Алан Смит
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
4-4-2
23
Крул
5
Тэйлор
27
Тэйлор
2
Колоччини
2
Симпсон
18
Гутьеррес
24
Тиоте
29
Кабай
32
Обертан
19
Ба
9
Бест
4-5-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
3
Фигероа
5
Колдуэлл
21
Алькарас
11
Мозес
17
Диаме
26
Уотсон
3
Джонс
7
Крусат
23
Родальега
32
Обертан
12
Марво
12
Марво
32
Обертан
9
Бест
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
9
Бест
19
Ба
26
Амеоби
26
Амеоби
19
Ба
26
Уотсон
11
МакАртур
11
МакАртур
26
Уотсон
7
Крусат
19
Сэммон
19
Сэммон
7
Крусат
Остались в запасе
Ньюкасл
Уиган Атлетик
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Алан Смит
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Алан Смит
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Ньюкасл - Уиган Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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