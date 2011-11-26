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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Уиган Атлетик
Сандерленд - Уиган Атлетик: обзор матча 26 ноября 2011
Сандерленд
26.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
8'
С. Ларссон
44'
Ж. Гомес (П)
90+3'
Ф. Ди Санто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Уиган Атлетик
+3
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Д. МакАртур
Желтая карточка
М. Диаме
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
К. Сэммон
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Д. О'Ши
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Р. Стам
Желтая карточка
М. Тернер
Замена
К. Гарднер
️️️️
Л. Каттермол
Замена
Д. Воган
️️️️
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Д. О'Ши
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Гомес
ГОЛ! 1:0!
С. Ларссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
3-2-4-1
27
Вествуд
6
Тернер
30
Браун
16
О'Ши
15
Ричардсон
27
Бардсли
29
Сессеньон
6
Каттермол
4
Коулбэк
7
Ларссон
32
Бендтнер
4-5-1
26
Аль-Хабси
8
Стам
5
Колдуэлл
3
Фигероа
2
Гохури
11
Мозес
3
Джонс
17
Диаме
16
МакКарти
16
Гомес
19
Сэммон
6
Каттермол
8
Гарднер
8
Гарднер
6
Каттермол
27
Бардсли
8
Воган
8
Воган
27
Бардсли
16
О'Ши
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
16
О'Ши
8
Стам
11
МакАртур
11
МакАртур
8
Стам
19
Сэммон
9
Ди Санто
9
Ди Санто
19
Сэммон
Остались в запасе
Сандерленд
Уиган Атлетик
31
Тревор Карсон
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Сандерленд - Уиган Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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