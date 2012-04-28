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Уиган Атлетик - Ньюкасл
Уиган Атлетик - Ньюкасл: обзор матча 28 апреля 2012
Уиган Атлетик
28.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
4 : 0
Завершен
Ньюкасл
13'
В. Мозес
15'
В. Мозес
36'
Ш. Мэлони
45+2'
Ф. Ди Санто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Ньюкасл
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Й. Кабай
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Д. МакКарти
Замена
Д. Перч
️️️️
Д. Симпсон
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
К. Сэммон
️️️️
Ф. Ди Санто
ГОЛ! 4:0!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Ш. Мэлони
+2
Желтая карточка
Д. Симпсон
Желтая карточка
Д. МакКарти
ГОЛ! 3:0!
Ш. Мэлони
Пас отдал
Ф. Ди Санто
Желтая карточка
А. Алькарас
19'
ГОЛ! 2:0!
В. Мозес
15'
ГОЛ! 1:0!
В. Мозес
Пас отдал
Э. Бойс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
17
Эммерсон Бойс
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
22
Жан Босежур
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
18
Хонас Гутьеррес
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
19
Конор Сэммон
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
21
Алькарас
3
Фигероа
5
Колдуэлл
15
Мэлони
22
Босежур
16
МакКарти
11
МакАртур
11
Мозес
9
Ди Санто
4-3-1-2
23
Крул
2
Симпсон
2
Колоччини
5
Уильямсон
18
Сантон
18
Гутьеррес
24
Тиоте
29
Кабай
8
Бен Арфа
61
Сиссе
19
Ба
16
МакКарти
16
Гомес
16
Гомес
16
МакКарти
9
Ди Санто
19
Сэммон
19
Сэммон
9
Ди Санто
8
Бен Арфа
5
Тэйлор
5
Тэйлор
8
Бен Арфа
2
Симпсон
24
Перч
24
Перч
2
Симпсон
29
Кабай
3
Фергюсон
3
Фергюсон
29
Кабай
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ньюкасл
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
33
Роб Эллиот
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Уиган Атлетик - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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