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Марко Кальдерони
Статистика
Марко Кальдерони - статистика
Завершил карьеру
18 февраля 1989 (37)
#32 | Защитник
180 см | 75 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
24
3
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
1 : 2
29.07.2020
Лечче
1' - 53'
45'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
0 : 0
12.07.2020
Лечче
1' - 40'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2 : 1
07.07.2020
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4 : 2
04.07.2020
Лечче
1' - 90'
27'
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
1 : 2
01.07.2020
Сампдория
1' - 88'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
4 : 0
26.06.2020
Лечче
78' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
1 : 4
22.06.2020
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2 : 7
01.03.2020
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4 : 0
23.02.2020
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2 : 1
15.02.2020
СПАЛ
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 3
09.02.2020
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
4 : 0
02.02.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
2 : 3
22.12.2019
Болонья
1' - 90'
85'
89'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
3 : 0
14.12.2019
Лечче
1' - 90'
58'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2 : 2
08.12.2019
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0 : 1
30.11.2019
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
2 : 2
25.11.2019
Кальяри
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
4 : 2
10.11.2019
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
2 : 2
03.11.2019
Сассуоло
1' - 90'
60'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1 : 1
30.10.2019
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче
1 : 1
26.10.2019
Ювентус
1' - 90'
13'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2 : 2
20.10.2019
Лечче
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
3 : 1
06.10.2019
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
0 : 1
29.09.2019
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
СПАЛ
1 : 3
25.09.2019
Лечче
1' - 90'
47'
34'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 4
22.09.2019
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
1 : 2
16.09.2019
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 1
01.09.2019
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 0
26.08.2019
Лечче
1' - 90'
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