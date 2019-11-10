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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Лечче
Лацио - Лечче: обзор матча 10 ноября 2019
Лацио
10.11.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
4 : 2
Завершен
Лечче
30'
Х. Корреа
62'
С. Милинкович-Савич
78'
Ч. Иммобиле (П)
80'
Х. Корреа
40'
Д. Лападула
85'
А. Ла Мантия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Лечче
86'
Замена
А. Рисполи
️️️️
Б. Меккарьелло
Замена
В. Бериша
️️️️
Х. Корреа
86'
85'
ГОЛ! 4:2!
А. Ла Мантия
Пас отдал
Я. Петриччионе
ГОЛ! 4:1!
Х. Корреа
Пас отдал
Ч. Иммобиле
80'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ч. Иммобиле
78'
73'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
Х. Бабакар
Замена
Баштуш
️️️️
Патрик
72'
70'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Ж. Маер
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
69'
69'
Желтая карточка
Ф. Лучионе
ГОЛ! 2:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ф. Ачерби
62'
59'
Желтая карточка
Д. Лападула
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
51'
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лападула
Пас отдал
Л. Россеттини
Желтая карточка
Л. Лейва
34'
ГОЛ! 1:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Л. Альберто
30'
4'
Желтая карточка
М. Манкосу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
37
Жан Маер
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
5
Фелипе
15
Ачерби
4
Патрик
29
Лаццари
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
4-1-2-2
22
Габриэл
6
Меккарьелло
13
Россеттини
15
Лучионе
32
Кальдерони
10
Петриччионе
37
Маер
77
Тахцидис
18
Лападула
15
Бабакар
4
Патрик
15
Баштуш
15
Баштуш
4
Патрик
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
32
Корреа
23
Бериша
23
Бериша
32
Корреа
15
Бабакар
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
15
Бабакар
37
Маер
28
Шахов
28
Шахов
37
Маер
6
Меккарьелло
3
Рисполи
3
Рисполи
6
Меккарьелло
Остались в запасе
Лацио
Лечче
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Остались в запасе
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Лацио - Лечче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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