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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Лацио
Лечче - Лацио: обзор матча 07 июля 2020
Лечче
07.07.2020, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
30'
Х. Бабакар
47'
Ф. Лучионе
5'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Лацио
90'
+3
Красная карточка
Патрик
85'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
М. Лаццари
81'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
Замена
А. Рисполи
️️️️
Ф. Фалько
72'
Замена
А. Дейола
️️️️
Я. Петриччионе
72'
70'
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Пароло
Желтая карточка
Я. Петриччионе
65'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Р. Сапонара
59'
Желтая карточка
Габриэл
56'
Замена
Ж. Маер
️️️️
Х. Бабакар
51'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Лучионе
Пас отдал
Р. Сапонара
47'
46'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Джони
46'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Л. Лейва
46'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
Ш. Раду
Пенальти не реализован!
М. Манкосу
45'
+5
44'
Желтая карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
Д. Донати
43'
ГОЛ! 1:1!
Х. Бабакар
Пас отдал
Ф. Фалько
30'
22'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Филиппо Фалько
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Лечче
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
34
Серджо Мазелли
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
4
Брайан Вера
ЦФ
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
4-1-3-1
22
Габриэл
32
Кальдерони
15
Лучионе
3
Пас
2
Донати
10
Петриччионе
72
Барак
17
Сапонара
25
Фалько
15
Бабакар
4-2-2-2
1
Стракоша
29
Лаццари
15
Ачерби
26
Раду
4
Патрик
6
Лейва
16
Пароло
18
Альберто
24
Джони
9
Иммобиле
10
Кайседо
10
Петриччионе
14
Дейола
14
Дейола
10
Петриччионе
15
Бабакар
37
Маер
37
Маер
15
Бабакар
25
Фалько
3
Рисполи
3
Рисполи
25
Фалько
17
Сапонара
17
Фариас
17
Фариас
17
Сапонара
26
Раду
5
Фелипе
5
Фелипе
26
Раду
24
Джони
94
Лукаку
94
Лукаку
24
Джони
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
32
Катальди
32
Катальди
16
Пароло
29
Лаццари
11
Адеканье
11
Адеканье
29
Лаццари
Остались в запасе
Лечче
Лацио
90
Рэзван Сава
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
34
Серджо Мазелли
ЦП
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
28
Андре Андерсон
ВР
33
Джаван Андерсон
ПЗ
52
Лука Фальбо
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
34
Серджо Мазелли
ЦП
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
33
Джаван Андерсон
ПЗ
52
Лука Фальбо
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Лечче - Лацио
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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