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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Лечче
Сампдория - Лечче: обзор матча 30 октября 2019
Сампдория
30.10.2019, среда, 23:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Лечче
90+2'
Г. Рамирес
8'
Д. Лападула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Лечче
ГОЛ! 1:1!
Г. Рамирес
Пас отдал
Э. Ригони
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Депаоли
76'
Желтая карточка
Р. Виейра
75'
72'
Вторая желтая
П. Тахцидис
Желтая карточка
А. Феррари
56'
54'
Желтая карточка
Б. Меккарьелло
45'
+4
Желтая карточка
П. Тахцидис
43'
Желтая карточка
Я. Петриччионе
Желтая карточка
А. Экдаль
28'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лападула
Пас отдал
Е. Шахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Лечче
22
Габриэл
ВР
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Андреа Табанелли
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-4-2
25
Аудеро
29
Мурру
25
Феррари
25
Колли
23
Депаоли
14
Виейра
8
Баррето
91
Бертолаччи
8
Экдаль
90
Бонаццоли
27
Квальярелла
4-1-3-1-1
22
Габриэл
15
Делл'Орко
13
Россеттини
15
Лучионе
6
Меккарьелло
10
Петриччионе
23
Табанелли
28
Шахов
77
Тахцидис
25
Фалько
18
Лападула
Остались в запасе
Сампдория
Лечче
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
5
Марко Манкосу
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
5
Марко Манкосу
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Сампдория - Лечче
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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